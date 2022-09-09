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الخارجية الروسية: موسكو تدرس مقترحات الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه

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الخارجية الروسية: موسكو تدرس مقترحات الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه
Sputnik
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قال أندريه رودينكو نائب وزير خارجية روسيا، في حديث للصحفيين اليوم، إن روسيا تدرس تقرير ومقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وذكر نائب الوزير الروسي أن تحضير رد موسكو على هذه المقترحات، سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف رودينكو: "لقد صدر تقرير (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتوه. ونحن ندرس هذه الوثيقة في الوقت الراهن. ولاحقا سنقوم بتحديد وتنفيذ الخطوات المقبلة من جانبنا".

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وتابع نائب وزير الخارجية الروسي القول: "يحتاج الأمر لبعض الوقت، لكي نحدد كيف يجب الرد على بعض المقترحات الموجودة في تقرير الوكالة".

المصدر: نوفوستي

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