أردوغان: تركيا سوف تتخذ الترتيبات اللازمة لوصول سفن الحبوب إلى البلدان الإفريقية

عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتأكيد على أن سفن الحبوب المنطلقة من أوكرانيا عبر الممر المخصص لها تتجه إلى الدول المتقدمة كما صرح بذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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جاء ذلك في تصريحات له اليوم الجمعة، حيث تابع أردوغان أنه سيطلب من بوتين إرسال المنتجات الروسية أيضا عبر ذلك الممر، مشيرا إلى أنه إذا بدأت الحبوب الروسية بالوصول أيضا، عبر ممر البحر الأسود، فسوف تتخذ تركيا الترتيبات اللازمة كي تصل هذه الشحنات إلى البلدان الإفريقية الفقيرة كذلك.

وكان بوتين قد صرح، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بأن سفينتين فقط من أصل 87 سفينة، تحملان 60 ألف طن من المواد الغذائية من أوكرانيا إلى الدول المحتاجة، من أصل 2 مليون طن (بواقع 3%)، بينما تم شحن جميع الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم الإعلان عنه.

المصدر: وكالة الأناضول