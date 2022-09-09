موسكو تحدد شرطا لتمديد "صفقة الغذاء"

أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن اتفاق تصدير الحبوب والغذاء يطبق بطريقة سيئة، مشيرا إلى أن تمديده سيعتمد على مدى التقدم في تنفيذه.

وقال رودينكو للصحفيين اليوم الجمعة: "هناك مفاوضات جارية حاليا. قبل أيام في جنيف، تمت محادثة مع ممثلي الأمم المتحدة حول كيفية التنفيذ الكامل للمكونين الرئيسيين لهذه الصفقة، لأن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) كان محقا تماما، عندما قال إنه في حين غادر عدد كاف من السفن الموانئ الأوكرانية، لا يزال الجزء الثاني من الصفقة، وهو تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، يواجه صعوبات للأسف".

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وتابع: "لذلك لا بد من تغيير هذا الوضع، وسنقوم بذلك، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه في نوفمبر يقترب مدة هذا المشروع على الانتهاء".

وشدد رودينكو على أن "قرارنا بشأن جدوى تمديد (هذه الصفقة) سيعتمد على كيفية تنفيذ جميع مكوناتها".

وأضاف: "ننظر في سير تنفيذ (الصفقة). لسوء الحظ، لا يجري تنفيذها كما كان مخططا لها، وكما وعدتنا الأمم المتحدة".

المدصر: "نوفوستي"