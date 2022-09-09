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إحباط محاولة إنزال أوكرانية جديدة قرب محطة زابوروجيه النووية

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إحباط محاولة إنزال أوكرانية جديدة قرب محطة زابوروجيه النووية
Globallookpress
محطة زابوروجيه للطاقة الذرية
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أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار ألكسندر فولغا عن إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية بالقرب من المدينة فج اليوم الجمعة.

وقال فولغا في تصريحات صحفية: "كانت هناك محاولة إنزال (أوكرانية) جديدة من مدينة نيكوبول (في مقاطعة دنيبروبتروفسك) في اتجاه بلدة كامينكا دنيبروفسكايا (الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات من إنيرغودار)، وتم صد الهجمة بنجاح".

وأوضح أن محاولة الإنزال وقعت حوالي الساعة 01:00 فجرا سبقها قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على شبكات لتوصيل الكهرباء في المنطقة، وأضاف أن إنيرغودار لا تزال بلا كهرباء في الوقت الحالي.

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من جانبه، أكد زعيم حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف حقيقة صد الإنزال لأوكراني، مشيرا إلى أن هدف العملية كان السيطرة على محطة زابوروجيه النووية الواقعة قرب إنيرغودار.

وقال روغوف أن الأوكرانيين "يبحثون عن نقطة ضعف حيث يمكنهم إنزال قوات من أجل التشبث بساحلنا، وإنشاء موطئ قدم لمحاولة دخول محطة الطاقة النووية، وهي أهم أهدافهم".

تعد هذه ثالث محاولة إنزال للقوات الأوكرانية في منطقة إنيرغودار منذ بداية سبتمبر، وذكرت وزارة الدفاع الروسية "كان هدف نظام كييف هو الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

المصدر: وكالات

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