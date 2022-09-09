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11 قتيلا بغرق قارب في شمال البرازيل

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11 قتيلا بغرق قارب في شمال البرازيل
Legion-Media
صورة أرشيفية
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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين بغرق قارب قبالة ساحل بيليم، عاصمة ولاية بارا في شمال البرازيل أمس الخميس.

وقال مسؤولون في ولاية بارا إنه تم انتشال 11 جثة من القارب المصمم لنقل 82 راكبا، بينما تم إنقاذ 63 شخصا أحياء.

ويعتقد أن ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم.

وفي وقت سابق تحدث مسؤولون عن 14 قتيلا و26 مفقودا جراء الحادث.

وقال حاكم ولاية بارا هيلدر باربالو إن "السفينة غير مصرح لها بنقل الركاب بين المدن.. وبدأت الرحلة من ميناء غير قانوني في منطقة كامارا" على شاطئ خليج ماراجو قبالة بيليم.

وأضاف أن مروحية للشرطة و11 قارب إغاثة على متن اثنين منها غواصون مختصون، تساعد في عمليات البحث.

وقال إن السلطات "ستتصرف بحزم" لتقديم المسؤولين عن "المأساة المروعة" إلى العدالة.

المصدر: أ ف ب

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