وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تعمل من أجل الدفاع عن أوكرانيا فحسب (فيديو)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن واشنطن بمساعدتها أوكرانيا تساعد النظام الدولي ككل، وأن الولايات المتحدة لا تعمل من أجل الدفاع عن أوكرانيا فحسب، بل عن كامل النظام الدولي.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي عقب اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "بالأمس، وافق الرئيس بايدن على الشريحة الأخيرة من مساعدة أمريكية إضافية لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ675 مليون دولار".

.@SecDef Austin: "Yesterday, President Biden approved the latest tranche of U.S. assistance to Ukraine. It's valued at up to $675 million." pic.twitter.com/aRuQXbCV3z — CSPAN (@cspan) September 8, 2022

وشارك أوستن وميلي في الاجتماع الذي ضم ممثلي أكثر من أربعين دولة بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وخصص الاجتماع لبحث التحديات التي تطرحها عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

كما تطرق الاجتماع لاحتياجات القوات الأوكرانية وإجراء المزيد من عمليات التدريب على أنظمة عسكرية وأسلحة متطورة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية