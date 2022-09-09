استقالة وزيرة البيئة المولدوفية بعد فشلها بإطلاق بوابة معلوماتية لتداول الحطب للتدفئة

أعلنت وزيرة البيئة المولدوفية جوليانا كانتاراجيو استقالتها، بعد فشلها في إطلاق بوابة معلومات إلكترونية للمواطنين لضبط شراء الحطب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وكتبت على "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء، قدمت استقالتي اليوم من منصب وزيرة البيئة"، معربة عن امتنانها لمن دعموها خلال هذا. فترة وتمنت التوفيق لمن يخلفها في المنصب.

وقبلت رئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتسا استقالة الوزيرة، التي كان هناك خلاف بينهما بسبب فشل إطلاق الموقع في الوقت المحدد، الذي كان من المفترض أن يتلقى المواطنون فيه معلومات حول شراء الحطب.

المصدر: تاس