الأمم المتحدة قلقة لتدفق الأسلحة على مناطق النزاعات

أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، في اجتماع لمجلس الأمن حول توريد الأسلحة الغربية إلى كييف عن قلقها، لتوريد الأسلحة على نطاق واسع إلى مناطق النزاعات.

وقالت ناكاميتسو: "كبيان عام: تدفق الأسلحة على نطاق واسع إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات يثير العديد من المخاوف، بما في ذلك التسرب المحتمل للأسلحة".

وطلبت روسيا أمس الخميس عقد اجتماع للمجلس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن روسيا تود أن ترى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو كمتحدث، وكذلك "ممثلين عن المجتمع المدني".

المصدر: نوفوستي