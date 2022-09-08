بوتين يعرب عن تعازيه في الملكة إليزابيث الثانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لملك بريطانيا تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الكرملين في بيانه في هذا الصدد: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث لبريطانيا ارتباطا وثيقا باسم الملكة إليزابيث الثانية. فلعقود عدة، تمتعت بحق حب واحترام رعاياها، فضلا عن المكانة المرموقة التي حظيت بها على المسرح الدولي. أتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذا المصاب".

وكان قصر باكنغهام قد أعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

المصدر: نوفوستي