الملك تشارلز: رحيل الملكة إليزابيث "لحظة حزن كبير"

أعرب الملك البريطاني تشارلز عن حزنه العميق على رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال إن وفاتها مثلت "لحظة حزن كبير" له.

وحسب موقع "رينكر" أصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة بمن فيهم الحفيد ويليام الابن البكر للأمير تشارلز.

وأعلن قصر باكنغهام تنكيس الأعلام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عمر ناهز الـ96 عاما.

المصدر: RT + وكالات