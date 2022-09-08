موسكو: سنتخذ الرد المناسب على تقييد دول البلطيق دخول الروس

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد على دول البلطيق في تقييد دخول الروس وأن روسيا رغم ذلك لن تمنع الأوربيين من زيارتها، ليروا بأم العين روسيا وحضارتها.

وقالت زاخاروفا: "مرة أخرى أود أن أقول إننا سنرد بكل تأكيد، لكن بما لا يضر بمصالح روسيا ومواطنيها".

وشددت زاخاروفا على أن رد روسيا سيكون مدروسا، وأن موسكو لن توصد أبوابها أمام مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "كل من يريد زيارة روسيا ويرى بأم عينه تميّزها الثقافي والحضاري، ستتاح له الفرصة لذلك".

المصدر: نوفوستي