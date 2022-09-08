لافروف: تبرير الجرائم النازية أصبح هو القاعدة في أوروبا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه في عدد من الدول الأوروبية، وخاصة في أوكرانيا ودول البلطيق، أصبح من المعتاد تزوير التاريخ وتبرير جرائم النازيين.

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جاء ذلك خلال ترحيب الوزير الروسي بمنظمي ومشاركي المنتدى الدولي المناهض للفاشية، حيث أكد لافروف أن وزارة الخارجية الروسية ستواصل محاربة هذه المظاهر القبيحة بلا هوادة، مشددا على أنه، وبعد 77 عاما من هزيمة النازية، لا يزال العالم يواجه مظاهر غير مسبوقة من النازية الجديدة وكراهية روسيا "الروسوفوبيا" ومعاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب.

وقال لافروف: "في عدد من البلدان الأوروبية، ولا سيما في أوكرانيا ودول البلطيق، أصبح التزييف المخزي للتاريخ وتبرير الجرائم الدموية للنازيين هو القاعدة. وتم تدنيس قبور جنود الجيش الأحمر" مشيرا إلى أن هجوما محموما يتم شنه على التراث والذاكرة السوفيتية، لكن الخارجية الروسية لن تدخر جهدا في محاربة هذه الظواهر القبيحة.

المصدر: نوفوستي