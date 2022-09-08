وزير ألماني يتحدث عن الوضع بعد أسبوع من توقف الغاز الروسي

قال روبرت هابك نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني، إن ضخ الغاز الروسي إلى بلاده توقف منذ أسبوع، لكن عملية ملء مرافق التخزين مستمرة، ونوه بأن الأسعار مرتفعة، لكنها غير متفجرة.

وأضاف هابك: "منذ أسبوع لم يتم ضخ الغاز من روسيا، ولا تزال عملية ملء مرافق التخزين مستمرة، بعد قفزة قصيرة في البورصة، لا تزال الأسعار مرتفعة ومرتفعة للغاية، لكنها ليست متفجرة. نحن على مدى أسبوع لا نزال مستقلين عن الغاز الروسي بفضل التصرفات المطردة والحكيمة من جانب حكومتنا".

ووفقا للوزير، "يبقى أهم شيء هو وضع حد للتلاعب في أسعار موارد الطاقة من جانب موسكو، لأننا لن نتمكن من دعم الشركات والسكان بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والنفط والفحم على المدى الطويل".

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وفي هذا الصدد، اقترح الوزير الألماني "تغيير تصميم سوق الطاقة" بحيث يكون السعر النهائي للمستهلك مفيدا، وتتم تسوية الأسعار المرتفعة باستخدام آليات السوق.

وقال: "حتى نتمكن من خفض الأسعار، وهو أمر سيستغرق وقتا أطول قليلا، سنواصل تقديم الدعم للشركات. سنقوم بتشكيل برنامج دعم شامل بحيث يشمل قبل كل شيء الشركات الصغيرة ... سنجعله يشمل كل القطاعات، مع الالتزام ، بالطبع ، بالمعايير ... سنحمي الشركات والطبقة المتوسطة الألمانية".

وأكد الوزير أن ألمانيا تشهد أعمق أزمة طاقة منذ عام 1973.

المصدر: نوفوستي