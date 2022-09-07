الأمم المتحدة تؤكد أهمية وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن روسيا والأمم المتحدة بحثتا في جنيف اليوم مسألة ضمان وصول المواد الغذائية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

وقال دوجاريك معلقا على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الشرق الاقتصادي: "لقد عملنا بشكل وثيق مع روسيا وشركائنا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها، لتسهيل وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

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وشدد على أهمية عودة البضائع الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: "تتواصل المناقشات على مستوى بناء ومهني. واليوم عقد اجتماع في جنيف بين روسيا والأمم المتحدة تحت قيادة الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان من أجل ضمان تفعيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول بشكل كامل وإزالة العوائق أمام تجارة المواد الغذائية والأسمدة من روسيا".

وأكد أن المناقشات مع الوفد الروسي كانت إيجابية.

المصدر: نوفوستي