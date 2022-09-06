نيبينزيا: روسيا لا تستبعد عدم تمديد صفقة الحبوب

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أنه لم يتم تأمين تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية حتى الآن بموجب صفقة الحبوب.

وقال نيبينزيا ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر على تمديد الصفقة، نظرا لمشاكل تأمين الصادرات الروسية: "تم إبرام الصفقة لمدة أربعة أشهر، أي أنها تنتهي في نوفمبر. في الوضع الطبيعي من المفترض تمديد الصفقة وفقا للنتائج. وبالنظر إلى عدم وجود نتائج [بشأن تنفيذ عملية تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية بموجب الصفقة]، لا أستبعد أي شيء. نريد أن نرى تنفيذ الشق الروسي من الاتفاقية. وحتى الآن هذا لم يحدث".

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وأشار نيبينزيا إلى أنه في إطار صفقة الحبوب، لم يتحقق أي شيء على صعيد تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أن الأمم المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات التي تعيق تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

ووقع غوتيريش، في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 22 يوليو في اسطنبول، مذكرة تفاهم بشأن تسهيل توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وتتمثل مهمتها في ضمان إمدادات شفافة ودون عوائق من الأغذية والأسمدة الروسية، بما في ذلك المواد الخام اللازمة لإنتاجها، إلى الأسواق العالمية.

المصدر: تاس