الرئيس الصربي يحذر أوروبا من شتاء قطبي إن لم تجد حلا وسطا مع روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه "إذا اعتقد الغرب أن باستطاعته هزيمة روسيا عسكريا، فعلى أوروبا أولا أن تستعد لشتاء "قطبي".

وتابع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور بلغراد "هذا الشتاء سيكون باردا جدا بالنسبة لنا جميعا، أعتقد أن الشتاء المقبل سيكون قطبيا لأوروبا بأكملها. لأنه يبدو أن لا أحد يريد حلا".

وأضاف "أخشى أن كل جانب يتوقع هزيمة الجانب الآخر، بدلا من إيجاد حل وسط. إذا كنتم تعتقدون حقا أنكم ستهزمون روسيا عسكريا بسهولة، فلن يبقى سوى أن نستعد جيدا لشتاء بارد وقطبي".

المصدر: نوفوستي.