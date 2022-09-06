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بايدن: ليس كل جمهوري هو من متطرفي MAGA

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بايدن: ليس كل جمهوري هو من متطرفي MAGA
AP
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "ليس كل عضو جمهوري في الكونغرس هو جمهوري داعم لحركة MAGA"، المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر": "أريد أن أكون واضحا: ليس كل عضو جمهوري في الكونغرس هو جمهوري MAGA. أعرف ذلك لأنني كنت قادرا على العمل مع هؤلاء الجمهوريين العاديين".

وأضاف: "لكن مجموعة متطرفة من الجمهوريين من MAGA في الكونغرس قد اختارت أعادتنا إلى الوراء. معا، يمكننا اختيار مسار مختلف".

ويأتي هذا التصريح في ظل حملة شرسة تشنها إدارة بايدن، ضد الحزب الجمهوري، وذلك قبيل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.

واتهم بايدن حركة MAGA، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، مما استدعى ردا من ترامب، شكك فيه بالقوى العقلية لبايدن.

المصدر: RT

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