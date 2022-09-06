بايدن: ليس كل جمهوري هو من متطرفي MAGA

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "ليس كل عضو جمهوري في الكونغرس هو جمهوري داعم لحركة MAGA"، المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر": "أريد أن أكون واضحا: ليس كل عضو جمهوري في الكونغرس هو جمهوري MAGA. أعرف ذلك لأنني كنت قادرا على العمل مع هؤلاء الجمهوريين العاديين".

وأضاف: "لكن مجموعة متطرفة من الجمهوريين من MAGA في الكونغرس قد اختارت أعادتنا إلى الوراء. معا، يمكننا اختيار مسار مختلف".

I want to be clear: Not every Congressional Republican is a MAGA Republican. I know because I’ve been able to work with these mainstream Republicans.



But an extreme set of MAGA Republicans in Congress have chosen to take us backwards.



Together, we can choose a different path. — President Biden (@POTUS) September 6, 2022

ويأتي هذا التصريح في ظل حملة شرسة تشنها إدارة بايدن، ضد الحزب الجمهوري، وذلك قبيل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.

واتهم بايدن حركة MAGA، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، مما استدعى ردا من ترامب، شكك فيه بالقوى العقلية لبايدن.

المصدر: RT