ترامب يرد على بايدن: لا بد أن يكون مجنونا أو يعاني من الخرف

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وصف الرئيس الحالي جو بايدن له بالمتطرف، ناعتا إياه بأنه مجنون أو يعاني من الخرف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق في خطاب إلى الأمة، إن سلفه دونالد ترامب وأنصار حركة ترامب اجعلوا أمريكا عظيمة "MAGA" مرة أخرى يمثلون التطرف الذي يهدد أمريكا، وشدد على أن أنصار ترامب لا يعترفون بالانتخابات الرئاسية، في حين يدرك المحافظون أن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية.

وكتب ترامب ردا على ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يجب على شخص ما أن يشرح لجو بايدن ما تعنيه MAGA.. إذا كان لا يريد أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وبالنظر إلى كلماته وأفعاله وأفكاره، هو لا يريد، ولذلك هو بلا شك لا يجب أن يمثل الولايات المتحدة! إذا نظرتم إلى تعابير ومعاني خطاب بايدن الغريب وذي النبرة الغاضبة فهو يهدد أمريكا... لا بد أن يكون مجنونا أو يعاني من المرحلة الأخيرة من الخرف".

المصدر: نوفوستي