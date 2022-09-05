إيران تدرس شراء مقاتلات "سو - 35" الروسية

صرّح قائد القوات الجوية الإيرانية العميد حميد وحيدي يوم الاثنين بأن طهران تدرس شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "سو – 35".

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ونقلت صحيفة "همشهري" الإيرانية عن وحيدي قوله: "إن شراء مقاتلات روسية من طراز سو – 35 هو على أجندة القوات الجوية (الإيرانية) ... ونأمل أن نتمكن من شراء هذه المقاتلات من الجيل 4 ++ في المستقبل"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن شراء مقاتلات روسية من طراز "سو – 30" غير مدرج في خطط الجيش.

يشار إلى أن "سو – 35"، هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل 4 ++، وهي مزودة بمحركات ذات ناقلات دفع متحركة تمنحها قدرة فائقة على المناورة.

وهذه المقاتلة الروسية الحديثة تصل سرعتها إلى 2500 كم/ ساعة مع مدى طيران يصل إلى 3600 كم (بدون خزانات خارجية).

ومن جهة التسليح، المقاتلة "سو – 35" مزودة بمدفع من عيار 30 ملم مع 150 طلقة، وحمولتها القتالية تبلغ 8000 كجم، تتوزع على 12 نقطة على هيكلها.

كما يمكن لهذه المقاتلة الروسية حمل أسلحة موجهة وغير موجهة قادرة على ضرب أهداف جوية وبرية وبحرية، لذلك تعمل بثقة كطائرة مقاتلة واعتراضية بعيدة المدى، وكذلك باعتبارها حاملة صواريخ قاذفة.

المصدر: نوفوستي+ rg.ru