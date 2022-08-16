"كش ملك".. مقاتلة روسية مرعبة تستعد للظهور في السماء

كشف الباحث في مجال الطيران العسكري مينا عادل، عن تفاصيل حول مقاتلة سو - 75 الروسية الملقبة بـCheckmateK، والتي ستظهر خلال الفترات القادمة في القوات الجوية الروسية.

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وأوضح الباحث العسكري المصري في تصريحات لـRT، أن هذه المقاتلة تتمتع بالعديد من المميزات، خاصة بعد الدروس المستفادة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح الباحث العسكري المصري أن تطور المنظومات الدفاعية ووسائل الرصد والتعقب ساعد على الحد من المناورة بالقوات الصديقة وتطبيق مبادئ الاستراتيجية Anti access A2/ Area denial AD لتقييد حركة القوات في مسرح العمليات وظهرت حاجة ملحة لتوفير حلول عبقرية تساعد على اختراق هذه الشبكات الدفاعية عن طريق الحرب الالكترونية وهو ما برعت فيه القوات الجويه الروسية من الجو والقوات الأرضية.

وأشار إلى أنه تواجد مقاتلة بتصميم عصري خفيف وصغير للجيل الخامس وبصمة ردارية منخفضة جدا سيسهل اختراق هذه الشبكات الدفاعية وتنفيذ هجمات تكتيكية في قلب القوات المعادية مستغلة التغطية والدعم الإلكتروني من أسطول الدعم وصعوبة تعقبها بشكل مستمر وهي أيضا نفس الأسباب التي سيجعل منها ضاري لا يستهان به في القيام بكمائن جوية داخل مسرح العمليات بالقرب من مسارات القاذفات ومناطق طيران الدوريات القتالية المعادية للهجوم المباغت بتكتيكات ما تعرف بـpup مماثلة لوثب حصان الشطرنج.

ونوه أنه بواسطة الصواريخ الموجهة من طراز "آر 77" والانسحاب السريع، سينعكس ذلك بشكل سلبي على أداء القاذفات المعادية في المعركة.

وفي ما يخص القتال، تستطيع "سو-75" أن تهاجم 6 أهداف في وقت واحد وتتعقب 30 هدفا بينما لا تقدر "إف-35" على ذلك.وتتقدم "سو-75" على "إف-35" في قوة الرادار. وهذا يعني أن المقاتلة الروسية ترصد غريمتها قبل أن يكتشفها العدو، ويمكنها أن تبادر إلى شن الهجوم وإسقاط الطائرة المعادية.

وتعد سوخوي سو-75 "كش مات" مقاتلة روسية خفيفة من الجيل الخامس ذات محرك واحد. تم الكشف عن المقاتلة بتاريخ 20 يوليو 2021 خلال معرض ماكس-2021.

المصدر: RT