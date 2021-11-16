تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا" حول قدرة طائرة سوخوي الروسية على منافسة نظيرتها الأمريكية رغم أنها أرخص منها بثلاث مرات.

وجاء في المقال: يمثل معرض الإمارات الدولي السابع عشر للفضاء، "معرض دبي للطيران 2021"، بداية لعالم ما بعد كوفيد. كتبت وسائل الإعلام الغربية أن هذه الصناعة عانت بشدة خلال الوباء، لكن من الواضح أن هذا الحشد الكبير للطيران يفيد اللاعبين الرئيسيين.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، جذب اليوم الأول من العرض الجوي، أي يوم الأحد، الكثير من الاهتمام بالمعدات العسكرية من دول مثل روسيا وإسرائيل. شوهدت حشود بالقرب من الطائرات المسيرة اليهودية التي عرضتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. لكن النجم الحقيقي في معرض دبي للطيران 2021 كان "الطائرة الروسية المقاتلة "كش مات"، التي عُرضت على الصحفيين والخبراء في حظيرة مبنية لهذا الغرض مع عرض لأشعة الليزر المرتدة من سقف عاكس".

وتلاحظ أسوشيتيد برس أن Su-75 بسعرها الأساسي البالغ 35 مليون دولار تنافس الطائرة الأمريكيةF-35 Lightning II ، الأغلى منها بثلاث مرات تقريبا.

ولكن الخبراء الغربيين يشكون بشدة في أن تشتري دول الخليج، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، Su-75، على الرغم من أن العرب سمحوا لأنفسهم مؤخرا بشكل متزايد بعطلات صغيرة للعصيان. ونتيجة لذلك، زادت مبيعات المعدات الروسية إلى دول الخليج في السنوات الأخيرة.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية في سنغافورة، جان لو سمعان: "إن الإمارات العربية المتحدة تحب فكرة تطوير العلاقات مع صناعة الدفاع الروسية، لكنها في الغالب وسيلة لإرسال إشارة إلى الولايات المتحدة". وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.

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