 
مباشر

12 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية ضمن صفقة الغذاء

أخبار العالم

12 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية ضمن صفقة الغذاء
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqnv

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد عن مغادرة 12 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بالمنتجات الزراعية كجزء من صفقة الغذاء.

وأضافت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر، حيث يتواصل تسليم هذه المنتجات من الموانئ الأوكرانية وفقا للجدول الزمني تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

إقرأ المزيد
مركز إسطنبول يسمح بخروج ست سفن محملة بالحبوب
مركز إسطنبول يسمح بخروج ست سفن محملة بالحبوب

إقرأ المزيد
مركز إسطنبول يسمح بخروج ثلاث سفن محملة بالحبوب
مركز إسطنبول يسمح بخروج ثلاث سفن محملة بالحبوب

جاء ذلك إثر توقيع مجوعة اتفاقات متعددة الأطراف في إسطنبول في 22 من يوليو بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وحول مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

كما انطوت الاتفاقية التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ بما في ذلك ميناء أوديسا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا