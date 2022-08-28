مركز إسطنبول يسمح بخروج ثلاث سفن محملة بالحبوب

سمح مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، بخروج ثلاث سفن محملة بـ72.98 ألف طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ووفقا لمركز اسطنبول، ستغادر سفينة "Karteria" التي تحمل 37.5 ألف طن من القمح من ميناء يوجني جنوب أوكرانيا إلى تركيا.

يشار إلى أن هذه الدفعة من الحبوب تم شراؤها عبر برنامج الغذاء العالمي، وسيتم تحويل القمح في تركيا إلى دقيق، ثم إرساله إلى اليمن على متن سفينة أخرى.

وستخرج سفينتان أخريان تحملان 24.48 ألف طن و11 ألف طن من الذرة من ميناء أوديسا إلى رومانيا ومصر على التوالي.

ومن المتوقع أن تبحر جميع السفن يوم 29 أغسطس، وفي هذا اليوم ستنطلق سفينة "أناستاسيا"، التي حصلت على إذن بالمغادرة في وقت سابق، من تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى تركيا محملة بـ3.8 ألف طن من القمح.

وقام مختصو مركز التنسيق المشترك، بتفتيش خمس سفن، ومن المتوقع أن يتم فحص تسع سفن أخرى.

المصدر: تاس