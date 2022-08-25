 
مباشر

مركز إسطنبول يعلن عن مسار جديد لنقل الحبوب من أوكرانيا

أخبار العالم

مركز إسطنبول يعلن عن مسار جديد لنقل الحبوب من أوكرانيا
Legion-Media
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/togu

أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول عن مسار جديد لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى نقاط التفتيش في تركيا بطول 320 ميلا بحريا.

وأعلن المركز عن طريق جديد للسفن التجارية القادمة والمغادرة من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وسيربط المسار الجديد البالغ 320 ميلا بحريا الموانئ الأوكرانية الثلاثة أوديسا وتشورنومورسك ويوجني بنقاط التفتيش في المياه الإقليمية التركية.

وذكر المركز أن الطريق الجديد سيبدأ العمل في 26 أغسطس وسيسمح بتقليل وقت عبور السفن.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا