مركز إسطنبول يعلن عن مسار جديد لنقل الحبوب من أوكرانيا

أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول عن مسار جديد لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى نقاط التفتيش في تركيا بطول 320 ميلا بحريا.

وأعلن المركز عن طريق جديد للسفن التجارية القادمة والمغادرة من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وسيربط المسار الجديد البالغ 320 ميلا بحريا الموانئ الأوكرانية الثلاثة أوديسا وتشورنومورسك ويوجني بنقاط التفتيش في المياه الإقليمية التركية.

وذكر المركز أن الطريق الجديد سيبدأ العمل في 26 أغسطس وسيسمح بتقليل وقت عبور السفن.

المصدر: تاس