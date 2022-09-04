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مسؤول صيني بارز يزور روسيا الأسبوع القادم

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مسؤول صيني بارز يزور روسيا الأسبوع القادم
كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو
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يزور كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو روسيا الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن لي، الذي يعد المسؤول الثالث في هرم السلطة الصينية، سيزور روسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية من الأربعاء حتى 17 سبتمبر.

وسيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده على مدى 4 أيام، اعتبارا من الاثنين، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

ومن المرجح أن يتقاعد لي، البالغ 72 عاما، من منصبه في الحزب الشيوعي في مؤتمر تاريخي الشهر المقبل، والذي من المتوقع أن يضمن فيه الرئيس شي جين بينغ ولاية ثالثة على التوالي في المنصب.

أما شي فلم يغادر الصين منذ بداية جائحة كوفيد-19 مطلع 2020.

المصدر: شينخوا

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