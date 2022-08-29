روسيا تبدأ بيع سندات مقومة باليوان

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مؤخرا، أن روسيا تخطط لاستئناف مبيعات السندات المحلية بعد توقف دام ستة أشهر، كما تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني.

وسلط التقرير الضوء على أن السندات المقومة بالروبل، والتي يشار إليها أيضا باسم OFZs، من المحتمل أن تعود إلى السوق في النصف الثاني من سبتمبر 2022، كذلك أشار التقرير إلى أن طرح سندات اليوان سيتم لأول مرة في السوق الروسية في العام المقبل.

وقال مصدر: "هناك خطة طويلة الأمد لطرح السندات الصينية في السوق الروسية وذلك تزامنا مع ارتفاع أحجام تداول اليوان (في بورصة موسكو) بعد العقوبات التي أبعدت روسيا عن أسواقها التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا".

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، زادت أحجام التداول "الروبل الروسي - اليوان الصيني" بنحو 40 ضعفا منذ بداية العام.

كما لفت تقرير الوكالة إلى أن أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا "بوليوس" وعملاق الألمنيوم "روسال" ينفذان تعاملات باليوان.

المصدر: بلومبرغ