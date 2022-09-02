مسؤول سريلانكي: المخلوع يعيش كالسجين في تايلان وسيعود غدا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية إن الرئيس المخلوع، غوتابايا راجاباكسا، سينهي إقامته في تايلاند ويعود إلى بلاده غدا السبت.

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول اليوم الجمعة أن غوتابايا راجاباكسا "يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو مصمم على العودة"، مشيرا إلى أنه "قيل لنا إنه سيعود في وقت مبكر جدا من يوم السبت".

وتابع المسؤول: "أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته يوم السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".

وأوضح أن راجاباكسا كانت لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تايلاند تسعين يوما، لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.

وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن لرؤساء البلاد السابقين.

وكان راجاباكسا قد فر من الجزيرة في 13 يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من قبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.

المصدر: أ ف ب