الرئيس السريلانكي السابق يصل إلى تايلاند

وصل الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا إلى بانكوك بعد انتهاء صلاحية تأشيرة إقامته في سنغافورة حيث لجأ بعد فراره من قصره الذي اجتاحه المحتجون في كولومبو.

وقال مسؤول تايلاندي إن الرئيس المخلوع وصل على متن طائرة خاصة حطت في مطار دون موينغ الدولي حوالي الساعة 20,00 (12,00 ت غ).

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه غادر جناح كبار الشخصيات في المطار بعد حوالي أربعين دقيقة مع زوجته واستقلا سيارة سوداء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية في بيان: "بما أن الرئيس السابق يحمل جواز سفر دبلوماسيا سريلانكيا، يمكنه دخول تايلاند بدون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى تسعين يوما"، مبينا أن "الإقامة مؤقتة قبل القيام برحلة أخرى" أي مغادرة تايلاند، مؤكدا أنه "لم يتقدم بطلب للجوء السياسي".

وفر غوتابايا راجاباكسا من سريلانكا في التاسع من يوليو بعدما اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين مقر إقامته الرسمي بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وبعد توقف في جزر المالديف، وصل في 14 يوليو إلى سنغافورة حيث قدم استقالته. ومددت السلطات تصريح إقامته لمدة 14 يوما مرة واحدة حتى 11 أغسطس.

وصرح مصدر قريب من الرئيس السابق بأنه "طلب تمديد إقامته مجددا لكنه لم يتلق ردا حتى صباح الأربعاء"، مشيرا إلى أن خطته الآن تتمثل في العودة إلى سنغافورة بعد إقامة قصيرة في تايلاند.

المصدر: "أ ف ب"