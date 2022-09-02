"عاجز".. الفرنسيون يسخرون من تصريح ماكرون بشأن روسيا

سخر قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الحوار مع روسيا، حتى وصفه أحدهم بـ "العاجز".

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وجاء من بين التعليقات: "أمر مثير للاهتمام، رئيسنا يهين روسيا ويهاجمها بالقول والفعل، ثم يقول إنه يريد إجراء حوار معها". وعلق آخر: "سيكون من الأفضل لو تحدث ماكرون مع بايدن ليحددا ماذا سيعطون لبوتين".

وقال ثالث: "إن ماكرون يحب العبارات الرنانة، إلا أنها لن تكون قادرة على إخفاء عجزه. إنه منذ ستة أشهر لم يتمكن من تحقيق شيء حتى الآن"، كما جاء في أحد التعليقات: "إنه عاجز! كيف سيحل قضايا مهمة مع بوتين، إذا كان لا يعرف كيف يحافظ على نظام بلاده!".

ولخص أحد القراء رأيه: "بادئا ذي بدء، يجب ألا نستسلم لإملاءات الولايات المتحدة التي تمنعنا من الحوار مع بوتين".

وكان ماكرون قد دعا في وقت سابق، في لقاء مع السفراء الفرنسيين، إلى استمرار الحوار مع موسكو داعيا إلى التحدث مع كل من "لا يتفقون مع ذلك".

المصدر: نوفوستي