مسؤولون: تم تجنب تسرب نفطي بعد اصطدام ناقلة للنفط بحاوية لنقل الغاز

أكد مسؤولون في حكومة جبل طارق أنه تم تجنب حدوث تسرب نفطي، رغم تحطم جسم ناقلة للنفط إثر اصطدامها بحاوية لنقل الغاز المسال مؤخرا قبالة جبل طارق.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حادث الاصطدام بين سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وناقلة نفط عملاقة الذي حدث قبل يومين، أدى إلى تحطم جسم الناقلة، إلا أنه تم تجنب حدوث تسرب نفطي.

وأوضحت حكومة جبل طارق في بيان، وهي تعلن عن وقوع "حادث كبير"، أنه تم إجلاء طاقم ناقلة النفط "أو إس 35" المكون من 24 فردا اليوم الأربعاء بعد تحطم جسمها، وأنه تم احتواء تسرب نفطي.

وأوضحت الحكومة أن المحاولات العاجلة لنقل الوقود لم تكن ممكنة، مشيرة إلى أن شطري السفينة لم ينفصلا تماما بعد.

وأشارت إلى أن الخطر يتمثل الآن "في حدوث تسرب نفطي وتأثيره على السواحل المحلية وسواحل الدول المجاورة".

المصدر: "د ب أ"