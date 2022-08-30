اصطدام ناقلتي نفط وغاز في مضيق جبل طارق

اصطدمت ناقلة السوائب "أو إس 35" بناقلة الغاز الطبيعي المسال "آدم إل إن جي" في ميناء جبل طارق بالبحر المتوسط في 29 أغسطس .

حدث ذلك أثناء قيام ناقلة "أو إس 35" المحملة بقضبان فولاذية و183 طنا من زيت الوقود الثقيل، و250 طنا من الديزل، و27 طنا من زيوت التشحيم بمناورة للخروج من خليج جبل طارق، مما أدى إلى الاصطدام.

وبعد الاصطدام تسربت المياه إلى ناقلة النفط وتم قطرها إلى الشاطئ لمنع غرقها.

وقالت السلطات المحلية إنه تم وضع حواجز ضخمة في المنطقة لاحتواء أي تسرب محتمل للوقود.

المصدر: وكالات