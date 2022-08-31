استطلاع: 49% من البريطانيين يعتبرون أن جونسون أساء لمنصبه

أظهر استطلاع للرأي أن حوالي نصف البريطانيين يعتبرون أن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أساء لمنصبه، في أسوأ تصنيف لأي زعيم بريطاني منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهر الاستطلاع الذي قامت به شركة IPSOS، أن 49% من الأفراد اعتبروا أ جونسون قام بعمل سيء خلال الفترة التي قضاها في داونينج ستريت، وهو الرقم أسوأ من الرقم الذي سجله أسلافه المباشرين.

واعتبر حوالي 41% من الأشخاص أن تيريزا ماي قامت بعمل سيئ، وهو ثاني أعلى إجمالي، بينما أتى ديفيد كاميرون في المرتبة الثالثة بنسبة 38%.

وعلى الرغم من أن جونسون، لديه أعلى نسبة للأصوات بالنسبة للعمل السيء، إلا أنه أتى في المرتبة الرابعة ردا على سؤال "من قام بعمل جيد"، حيث قال حوالي 33% من 1100 شخص شملهم الاستطلاع أنه قام بعمل جيد في منصبه، بينما تقدم عليه كل من توني بلير بنسبة 36%، ومارغريت تاتشر بنسبة 43%، بينما احتل المرتبة الأولى وينستون تشرشل بنسبة تبلغ 62%.

المصدر: "الإندبندنت"