نقل مهاتير محمد إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، نقله إلى المستشفى اليوم الأربعاء بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19.

وقال المكتب في بيان له إن مهاتير (97 عاما) "نقل إلى المعهد الوطني للقلب ليخضع للمراقبة خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي"، دون ذكر أي تفاصيل بخصوص حالته.

وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر 2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.

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وشغل مهاتير منصب رئيس الوزراء عن حزب المنظمة الوطنية للملايو المتحدين لمدة 22 عاما حتى تقاعده في عام 2003.

واستلهم مهاتير من موجة من الغضب الشعبي ضد الفساد في الحكومة، وقاد المعارضة إلى تحقيق النصر التاريخي في انتخابات 2018، التي أطاحت بالحزب الحاكم في أول انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال ماليزيا عام 1957.

وأصبح مهاتير أكبر رئيس حكومة في العالم عن عمر يناهز 93 عاما، لكن تحالفه الإصلاحي انهار في أقل من عامين بسبب انشقاقات.

وشكل مهاتير حزبا جديدا لعرقية الملايو عام 2020 وتحالفا للملايو هذا العام لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال مهاتير في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق هذا الشهر إنه يخطط لخوض الانتخابات "إذا كنت قويا بما يكفي، إذا كنت بصحة جيدة بما يكفي، إذا كانوا يريدون مني أن أتنافس".

المصدر: وكالات