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الرئيس الألماني يقدم تعازيه لابنة غورباتشوف

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الرئيس الألماني يقدم تعازيه لابنة غورباتشوف
Legion-Media MediaPunch
ميخائيل غورباتشوف (1931-2022)
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أعرب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن تعازيه لابنة ميخائيل غورباتشوف، إيرينا فيرغانسكايا، في وفاة والدها.

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ونقلت السكرتيرة الصحفية للرئيس الألماني في صفحتها الرسمية على "تويتر" ما قاله شتاينماير: "أنحني لرجل الدولة العظيم. ستظل ألمانيا مرتبطة به لمساهمته الحاسمة في وحدتها، واحتراما لشجاعته في الانفتاح الديمقراطي وبناء الجسور بين الشرق والغرب، وفي ذكرى رؤيته العظيمة لوطن مشترك وسلمي في أوروبا".

وأضاف الرئيس أنه يعرب عن تعازيه لابنته إيرينا، ويظل يفكر في "زوجته الحبيبة رايسا التي عاش معها الفقيد ما يربو عن العقدين".

وقد توفي الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، عن عمر يناهز 92 عاما مساء أمس الثلاثاء، 31 أغسطس، وحصل على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في عملية السلام بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.

المصدر: نوفوستي

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