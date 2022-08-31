مسؤول أمريكي سابق: خطأ غورباتشوف كان في ثقته بالوعود الأمريكية

أعلن المساعد السابق لوزير المالية الأمريكي، بول روبرتس، أن الولايات المتحدة وعدت الرئيس السوفيتي الأول، ميخائيل غورباتشوف، بالفعل بعدم توسع الناتو شرقا.

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وقال روبرتس الذي كان يعمل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، في حديثه لوكالة "نوفوستي": "كان خطأ غورباتشوف ينحصر في سوء فهمه لواشنطن. يمكن للرئيس الأمريكي أن يعقد اتفاقية يرفضها خليفته. حتى لو كانت هناك وثائق موقعة. وفي ظروف غياب مثل هذه الوثيقة كان نظام كلينتون الفاسد قادرا على الإعلان أن الاتفاقات بشأن عدم توسع الناتو إلى حدود روسيا لم تكن موجودة أبدا".

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، توسع نطاق الحرب الباردة الجديدة التي شنتها إدارة بيل كلينتون مكان الحرب التي أنهاها غورباتشوف وريغان. وتساءل: "إن تسامح الكرملين مع النوايا الغربية العدوانية المعلنة ضد روسيا تثير الدهشة. كيف يمكن لأحد في الكرملين أن يصدق كلام واشنطن؟"

وأوضح أن ريغان كان يفهم عظمة غورباتشوف ويسعى لإنهاء الحرب الباردة بالرغم من معارضة وكالة المخابرات المركزية والمجمع العسكري الأمريكي، لكنه لم يتصور احتمال انهيار الاتحاد السوفيتي. وأكد روبرت أنه يعرف بدقة أن وزير الخارجية الأمريكي في إدارة ريغان، جيمس بيكر، وعد غورباتشوف بعدم توسع الناتو شرقا، إذا سمح الأخير بإعادة توحيد ألمانيا.

وتابع: "لم تكن هناك أي شكوك في ذلك بالرغم من معارضة المحافظين الجدد وموظفي إدارة كلينتون".

توفي الرئيس السوفيتي الأول، ميخائيل غورباتشوف، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز عن 92 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. وفي عام 1990 حاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام.

المصدر: نوفوستي