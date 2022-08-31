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الولايات المتحدة تنفي أنباء حول تدريب الطيارين الأفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا

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الولايات المتحدة تنفي أنباء حول تدريب الطيارين الأفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا
AP
مبنى البنتاغون
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نفى مصدر في البنتاغون أنباء حول قيام الولايات المتحدة بتدريب الطيارين الأفغان السابقين لإرسالهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب كييف.

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مصدر: البنتاغون يجند طيارين أفغان فروا إلى الولايات المتحدة لصالح كييف
مصدر: البنتاغون يجند طيارين أفغان فروا إلى الولايات المتحدة لصالح كييف

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل من البنتاغون: "لا نعرف عن أي خطط لإعداد الطيارين الأفغان. وفي إطار مساعدتنا الدفاعية لأوكرانيا نركز على القدرات التي يمكننا تقديمها في إطار زمني معين للقتال في الشرق والجنوب والتي لا تتطلب إعدادا طويلا".

من جانبه قال مصدر في سلاح الجو الأمريكي في حديث لوكالة "نوفوستي" إنه لا يعرف شيئا عن خطط تدريب الطيارين الأفغان.

وأفاد مصدر عسكري دبلوماسي الصحفيين، سابقا، بأن البنتاغون يقوم بتجنيد الطيارين الأفغان الذين فروا منذ عام إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن تدريبهم العسكري قد بدأ في كاليفورنيا.

المصدر: نوفوستي

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