قدمه الموظفون.. وفاة مسنة وإصابة اثنين آخرين في دار للمسنين شربوا سائل تنظيف بدلا من العصير

توفيت مسنة (93 عاما) بعد أن قدم موظفو دار للمسنين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية سائل تنظيف الصحون بدلا عن العصير، وفقا لما ذكره موقع "KRON4" الأمريكي.

وذكر الموقع الأمريكي نقلا عن قوات الإنقاذ المحلية، أن 3 سيارات إسعاف وصلت إلى مركز "أتريا بارك" للمتقاعدين في منطقة سان ماتيو، السبت.

وأكد المشرفون على المركز في بيان للموقع أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن قُدّم لهم سائل تنظيف الصحون كعصير.

وقالت مارسيا كوتشين ابنة غيرتود ماكسويل 93 عاما التي توفيت جراء الحادث، إن المركز اتصل بها ليعلمها أن والدتها في طريقها إلى المستشفى بعد تناولها مادة.

وأضافت في تصريح لموقع "KRON4" أن والدتها وصلت إلى المستشفى بقرح على فمها وحلقها والمريء.

وذكرت أن المركز أخبرها أن ما تناولته كان "محلولا قلويا للتنظيف يقضي على البروتينات"، ولم يكن بوسع الطاقم الطبي فعل أي شيء لمعالجة القروح، على حد تعبيرها.

وفي البداية اعتقد عمال الإسعاف أن المسنين المصابين بالخرف تناولوا السائل بمفردهم، لكن كوتشين استبعدت ذلك، قائلة إن ذلك يعتبر مستحيلا في وضع أمها الصحي.

وأوضحت أن "العديد من الأشخاص، مثل أمي، عليك أن تحمل الكأس إلى شفتيها وأن تقلب ما فيها في فمها كي تتمكن من الشرب".

وتركت ماكسويل وراءها ثمانية أطفال و20 حفيدا، وشعرت الأسرة بالفزع بعد أن كسرت المسنة الراحلة في وركها بسبب سقوطها في المنشأة في وقت ما خلال الأشهر الستة الماضية.

وعندما تم فحص ماكسويل، كشفت الأشعة السينية أنها كسرت وركها مرتين في الأشهر الستة الماضية، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة واحدة أو علاجها، وفقا لكوتشين.

وتقول كوتشين إن عائلتها اختارت هذا المرفق في الأصل بسبب سمعته الطيبة، حيث صرحت: "كان هذا المرفق محترما للغاية ومكلفا للغاية.. أنت تفعل هذه الأشياء لضمان وجود مستوى أعلى من الرعاية".

وأفادت ابنتها بأنه يجب أن يكون هناك نظام فحص أفضل لحماية الأشخاص في منشآت مثل أتريا، بما في ذلك تركيب المزيد من الكاميرات.

المصدر: موقع "KRON4" الأمريكي