صحفية أمريكية: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تضيع في ثقب أسود

نشر موقع صحيفة American Thinker مقالا بعنوان "الثقب الأسود الأوكراني"، كتب فيه أن الأموال والأسلحة الأمريكية التي تقدمها واشنطن لكييف "يبتلعها ثقب أسود".

وقالت الصحفية أوليفيا موراي، في مقالها إنه "بناء على آخر الأخبار، يبدو أن حكومتنا ليس لديها أدنى فكرة عن مآل مليارات الدولارات الأمريكية التي تنفق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة".

وكشفت موراي أن "المسؤولين الحكوميين المكلفين بمراقبة وجهة المساعدات الأمريكية يعترفون بأنه ليس لديهم معلومات موثوقة حول وجهة هذه المساعدات".

ونُقل عن المسؤول في البنتاغون شون أودونيل، قوله إن المسؤولين الأوكرانيين يجرون حساباتهم للمعدات الأمريكية "ويقدمون بها إيصالات ورقية"، مشيرا إلى أنه لا "يعتقد أن لديهم الكثير من الإخلاص" في ما يتعلق بمآل الأسلحة والمساعدات.

المصدر: American Thinker