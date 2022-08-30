عمدة مدينة نيويورك: استقبلنا 7600 مهاجر منذ مايو

أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، أن حوالي 7600 مهاجر وصلوا منذ مايو إلى المدينة، ما دفع مسؤولي المدينة إلى البحث عن سكن لهم.

وأفاد آدامز بأنه "لدينا حوالي 5700 في ملاجئنا، هذا بالإضافة إلى الرجال والنساء في هذه المدينة والعائلات والأطفال، الذين يحتاجون إلى مأوى"، في إشارة إلى عدد مساكن المشردين الحاليين في المدينة والذين بلغ عددهم أكثر من 52300، وفقا لأحدث الأرقام.

هذا وتطلب قوانين "الحق في المأوى" لمدينة نيويورك من المدينة إيجاد سكن للفرد الذي يطلبه، بغض النظر عن حالة الهجرة أو الإقامة، لذلك فإن الإدارة ملزمة قانونا بإيجاد المأوى لطالبي اللجوء.

هذا وتعاقدت المدينة حتى الآن مع 15 فندقا للطوارئ لتوفير المأوى لهؤلاء المهاجرين وغيرهم من الأشخاص المشردين.

وأرسلت إدارة خدمات المشردين بالمدينة، طلبين طارئين لتقديم مقترحات منذ أوائل أغسطس لتشغيل مركز استقبال ومعالجة مخصص للوافدين الجدد بجوار مأوى من 600 غرفة. وتسعى وزارة الأمن الداخلي أيضا إلى شركة تشغيل لتشغيل وتأجير 5000 غرفة فندقية لشبكة إسكان للمهاجرين فقط.

المصدر: "نيويورك بوست"