رئيس الوزراء البولندي: سنضاعف ميزانيتنا الدفاعية

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن ميزانية الدفاع البولندية ستتضاعف تقريبا في عام 2023.

وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سننهي العام الجاري، على ما يبدو، بميزانية الدفاع الوطني على مستوى 58 مليار زلوتي (حوالي 12,3 مليار دولار). والعام المقبل نخطط لتخصيص حوالي 98 مليارا (حوالي 20,8 مليار دولار) في الميزانية نفسها".

وأضاف: "وبالتعاون مع هذه الميزانية لاحتياجات الجيش النظامي نخطط لتخصيص ما بين 30 و40 مليار زلوتي (أي ما بين 6,4 و8,5 مليار دولار) لشراء الأسلحة في الخارج".

وأشار إلى أن مجلس وزراء البلاد "اعتمد ميزانية طموحة للأوقات الصعبة"، متابعا: "هذه هي ميزانية الأمن لبولندا والأسر البولندية".

وتدل معلومات مورافيتسكي على أن أرباح الميزانية لعام 2023 وفق الخطط الموجودة ستبلغ 604,4 مليار زلوتي (نحو 128,6 مليار دولار)، مما يعني نموا في هذا المجال بمقدار 105 مليار زلوتي (حوالي 22,3 مليار دولار) مقابنة مع العام الماضي.

كما من المخطط أن تبلغ نفقات الميزانية حوالي 669,4 مليار زلوتي (نحو 142,4 مليار دولار) مع عجز الميزانية على مستوى 4,4%.

المصدر: نوفوستي