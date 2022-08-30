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دونيتسك: إصابة 6 مدنيين بقصف أوكراني خلال اليوم الماضي

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دونيتسك: إصابة 6 مدنيين بقصف أوكراني خلال اليوم الماضي
Sputnik
جمهورية دونيتسك الشعبية، أرشيف
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أعلن مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة 6 مدنيين في أراضي الجمهورية جراء القصف الأوكراني خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر على صفحته في "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي من الساعة 08:00 صباحا من 29 أغسطس الجاري وحتى الساعة 08:00 صباحا من اليوم الثلاثاء تمت في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصف أوكراني إصابة 6 مدنيين بمن فيهم مراهق من مواليد عام 2010".

المصدر: نوفوستي

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