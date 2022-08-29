دونيتسك: مقتل شخصين بقصف أوكراني خلال اليوم الماضي

أفاد مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين في أراضي الجمهورية جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي من الساعة 08:00 صباح 28 أغسطس الجاري وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسفر القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين".

المصدر: نوفوستي