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دونيتسك: مقتل شخصين بقصف أوكراني خلال اليوم الماضي

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دونيتسك: مقتل شخصين بقصف أوكراني خلال اليوم الماضي
Sputnik
دونيتسك، أرشيف
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أفاد مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين في أراضي الجمهورية جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي.

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مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية
مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي من الساعة 08:00 صباح 28 أغسطس الجاري وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسفر القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين".

المصدر: نوفوستي

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