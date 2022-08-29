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قوات كييف تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا بالصواريخ

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قوات كييف تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا بالصواريخ
Sputnik
محطة "كاخوفسكا" الكهرمائية بالقرب من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا
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أعلنت إدارة مقاطعة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا أن مدينة نوفايا كاخوفكا والمحطة الكهرمائية القريبة منها في المقاطعة، تعرضتا لضربة صاروخية وجهتها قوات كييف.

وقال رئيس بلدية مدينة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "العواقب ستكون رهيبة على الأرجح والآن من المستحيل مغادرة المدينة، وكانت هناك عمليات قصف مكثف وسمعت انفجارات عنيفة".

وتابع: "تساقطت القذائف على المدينة وفي المنطقة المحيطة بالمحطة الكهرمائية ونرى حرائق هناك والعمل جار لمعرفة حجم الدمار".

وأكد أن الوضع في المدينة معقد، حيث انقطعت عنها الكهرباء والمياه.

المصدر: نوفوستي

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