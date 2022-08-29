استطلاع: 56% من الديمقراطيين يعارضون ترشح بايدن لولاية ثانية

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين يعارضون ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة 2024.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته USA Today، بالتعاون مع IPSOS، فإن الديمقراطيين يمنحون بايدن علامات عالية على خبرته الحكومية (92%)، ومعرفته وخبرته في السياسة (86%)، وجهوده لتوحيد البلاد (85%).

ولكن عندما يتعلق الأمر بإطلاق حملة أخرى في عام 2024، فإن 56% يقولون إنه يجب أن يرحل، بينما اعتبر 44% أنه يجب أن يترشح مرة أخرى.

في المقابل، قال 59% من الجمهوريين إن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يكون مرشح الحزب الجمهوري ويستحق أن ينتخب، بينما يعارض ذلك 41%.

وردا على سؤال حول السمات التي تصف ترامب، قال 90% من الجمهوريين إنه "على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة له لإنجاز الأمور"، وقال 87% إنه "يقاتل من أجل الأشخاص الذين يمثلهم".

وأشاد 82% بترامب لدفاعه عن "حرية وكرامة جميع الأمريكيين"، بينما يعتقد 82% أنه قادر على الفوز و59% يقولون إنه يمثلهم.

المصدر: "نيويورك بوست"