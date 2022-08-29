ليندسي غراهام: أعمال شغب ستملأ الشوارع في حال محاكمة ترامب

حذر السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، من "أعمال شغب في الشوارع الأمريكية" حال تمت محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب اقتحام منزله في منتجع مار إيه لاغو، بولاية فلوريدا.

وقال غراهام في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن "معظم الجمهوريين، بمن فيهم أنا، نعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بترامب، لا يوجد قانون. الأمر كله يتعلق بالقبض عليه"، معتبرا أن "هناك معيارا مزدوجا عندما يتعلق الأمر بترامب".

وأشار إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد نجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مضيفا: "في حال كانت هناك محاكمة لدونالد ترامب لإساءة التعامل مع معلومات سرية بعد كارثة كلينتون ... ستكون هناك أعمال شغب في الشوارع".

وكرر غراهام قلقه من أنه "لم يكن قلقا بشأن القانون في السياسة، كما هو قلق في الوقت الحالي"، متسائلا: "كيف يمكنك إخبار الجمهوري المحافظ أن النظام يعمل عندما يتعلق الأمر بترامب؟، مضيفا: "أنا قلق على بلدنا".

المصدر: "نيويورك بوست"