 الخارجية الروسية تعلق على تصريح السفير الأمريكي في بلغراد

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن تصريحات السفير الأمريكي في بلغراد كريستوفر هيل، حول زيارة وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين إلى موسكو، تتسم بالطابع الفظ والوقح بشكل صريح.

في وقت سابق ذكر السفير الأمريكي في بلغراد لقناة N1 التلفزيونية، فرع شبكة CNN في البلقان، أنه لا يفهم ماذا أراد وزير الداخلية الصربية تحقيقه بزيارته لروسيا، وافترض السفير بأن الوزير فولين بنفسه "لا يفهم الأمر". كما أعرب السفير عن شكه في أن موسكو الرسمية هي صديقة لبلغراد وتحترم مصالحها.

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وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: "بتصريحاته الوقحة بشكل مكشوف حول الموضوع (زيارة الوزير الصربي إلى موسكو)، كشف السفير مجددا عن موقف واشنطن العدائي العميق تجاه سياسة بلغراد المستقلة والمتعددة الاتجاهات، والتي على أساسها تم بناء تعاون روسي - صربي وهو ما لا يتوافق مع الحسابات الأمريكية بشأن احتكار العلاقات الغربية مع صربيا".

أكدت موسكو مرة أخرى التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، الذي يحدد وحدة أراضي صربيا ويعتبر "الأساس القانوني" للتسوية في كوسوفو.

المصدر: نوفوستي