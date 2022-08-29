وزيرة باكستانية: الفيضانات أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها وثلث البلاد تحت المياه

قالت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن، في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم، أن ثلث البلاد مغمورة تحت المياه في الوقت الراهن.

وأشارت الوزيرة إلى أنها "أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها"، بسبب الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الموسمية.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزيرة: "باتت كل بلادنا عبارة عن محيط مياه كبير، ولم يعد هناك مكان جاف يسمح بوضع المعدات لسحب المياه".

ويشار إلى أن باكستان تشهد في الوقت الراهن، أسوأ أمطار موسمية منذ 30 عاما.

ونجم عن هذه الكوارث الطبيعية، مصرع 1061 شخصا على الأقل وأثرت على حياة 33 مليون شخص.

المصدر: ا ف ب