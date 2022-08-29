الصين توجه اتهامات إلى 28 شخصا و15 مسؤولا بالفساد بعد هجوم على نساء

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه اتهامات إلى 28 شخصا، ويجري التحقيق مع 15 مسؤولا من بينهم أفراد شرطة، بتهمة الفساد.

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ويأتي هذا الإجراء بعد شهرين من هجوم وحشي على عدة نساء في مدينة تانغشان شمال البلاد أثار غضبا ومخاوف تتعلق بالسلامة، في حين تجاوز التحقيق الهجوم الفعلي ليشمل مزاعم أوسع عن النشاط الإجرامي وفساد الشرطة في المنطقة، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".

من جهتها، أوضحت لجنة فحص الانضباط بمقاطعة خبي اليوم، أنها تحقق مع 15 مسؤولا بشأن الفساد الذي تورطت فيه "منظمات شريرة"، منها تلك المرتبطة بالمهاجمين، حيث أن الـ15، ومنهم مدير مكتب الأمن العام في تانغشان وأفراد من عدة مراكز للشرطة، يشتبه في قيامهم بإساءة استخدام السلطة والرشوة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالوظيفة. وتم اعتقال ثمانية منهم خلال التحقيق.

وفي سياق منفصل، أفاد الادعاء العام اليوم بأنه تم مؤخرا توجيه الاتهام لثمانية وعشرين شخصا، من بينهم الرجال الذين ضربوا النساء في المقطع المصور، كما أشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن التهم وجهت يوم الجمعة الماضي.

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، هاجمت مجموعة من الرجال 4 نساء في مطعم شواء، بعد تلقى أحد الرجال توبيخا منهن على اقترابه، حيث أنه في مقطع مصور انتشر في مواقع التواصل، ألقى الرجال كرسيا على النساء، ثم قاموا بعد ذلك بسحب إحداهن قبل أن يضربوها ويركلوها بينما حاولت الأخريات مساعدتها، بحسب السلطات.

كما يشتبه في أن المهاجمين جزء من عصابة، إذ ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن استجابة الشرطة وقت الهجوم كانت بطيئة، ما أثار مخاوف من تورطها في الفساد.

المصدر: "أسوشيتد برس"