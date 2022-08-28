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الخارجية الأردنية: الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات تنذر بمزيد من التصعيد

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الخارجية الأردنية: الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات تنذر بمزيد من التصعيد
RT
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دانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته، واعتبرتها انتهاكا لقدسية المسجد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول إن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأكد أبو الفول على أن هذه الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة للمستوطنين على المقدسات الإسلامية في القدس تنذر بتصعيد كبير في المنطقة.

 

المصدر: صحيفة المملكة الأردنية / وسائل إعلام أردنية

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