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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت الشرطة تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

المصدر: وكالة صفا

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